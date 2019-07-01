«Рома» помогает искать пропавших детей

Итальянская «Рома» присоединилась к работе центров, которые занимаются поиском пропавших детей. Теперь вместе с каждой новостью о трансфере римляне публикуют фотографии потерявшихся детей. Так, «Рома», объявив о переходе полузащитника Леонардо Спинаццолы, разместила фото детей, пропавших в США. «Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме», — сообщил стратегический директор клуба Пол Роджерс.

«Рома» сотрудничает с американским центром Missing Kids и итальянской организацией Telefono Azzurro.



Идею публиковать фото пропавших детей сотрудникам «Ромы’подсказал клип группы Soul Asylum на песню Runaway Train в 1992 году. Также в 1980-е и 1990-е в США фотографии потерявшихся детей печатали на пачках с молоком.



Андрей Санталов