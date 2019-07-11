Болельщики «Ливерпуля» потроллили «Манчестер Юнайтед» в Австралии (видео)

«Манчестер Юнайтед» проводит сбор в Австралии, и болельщики «Ливерпуля» нашли способ напомнить игрокам их главного соперника, кто выиграл Лигу чемпионов.



Пока футболисты «Ман Юнайтед» тренировались на крикетном стадионе в Перте, над ареной пролетел самолет с баннером «Ливерпуль» — 6-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов". За всем этим наблюдали 12 тысяч зрителей, пришедших посмотреть на звезд АПЛ.