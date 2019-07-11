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15:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Ливерпуля» потроллили «Манчестер Юнайтед» в Австралии (видео)

На глазах у 12 тысяч зрителей.

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Источник: AP 2019

«Манчестер Юнайтед» проводит сбор в Австралии, и болельщики «Ливерпуля» нашли способ напомнить игрокам их главного соперника, кто выиграл Лигу чемпионов.

Пока футболисты «Ман Юнайтед» тренировались на крикетном стадионе в Перте, над ареной пролетел самолет с баннером «Ливерпуль» — 6-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов". За всем этим наблюдали 12 тысяч зрителей, пришедших посмотреть на звезд АПЛ.

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Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер проводит тренировки для команды два раза в день, чтобы игроки набрали форму перед сезоном. 13 июля манкунианцы сыграют товарищеский матч с местным «Перт Глори», а 17 — с «Лидсом».

После Австралии «Манчестер Юнайтед» побывает в Сингапуре и Китае.

Андрей Санталов

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