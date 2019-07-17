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14:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Озил покрасился в блондина (фото)

В этом виноват Ляказетт.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сменил имидж. По ходу турне команды в США футболист из Германии покрасился волосы в белый цвет.

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Сам Озил рассказал, что сделал так, проиграв спор одноклубнику Александру Ляказетту. Месут проиграл дуэль по попаданию в перекладину и вынужден был стать блондином. Вместе с Озилом проиграли также Сеад Колашинац и Шкодран Мустафи. Они тоже покрасили волосы в белый цвет.

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«Арсенал» уже провел один матч в США, победив местный «Колорадо» 3:0. Сегодня «канониров» ждет встреча с «Баварией» в Лос-Анджелесе.

Андрей Санталов

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