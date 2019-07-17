Озил покрасился в блондина (фото)
В этом виноват Ляказетт.
В этом виноват Ляказетт.
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сменил имидж. По ходу турне команды в США футболист из Германии покрасился волосы в белый цвет.
Сам Озил рассказал, что сделал так, проиграв спор одноклубнику Александру Ляказетту. Месут проиграл дуэль по попаданию в перекладину и вынужден был стать блондином. Вместе с Озилом проиграли также Сеад Колашинац и Шкодран Мустафи. Они тоже покрасили волосы в белый цвет.
«Арсенал» уже провел один матч в США, победив местный «Колорадо» 3:0. Сегодня «канониров» ждет встреча с «Баварией» в
Андрей Санталов