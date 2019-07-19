«Сиэтл» начал матч с 8-летним мальчиком на воротах (видео)

Источник: РИА "Новости"

Клуб МЛС «Сиэтл» необычно начал товарищеский матч с дортмундской «Боруссией». Американская команда вышла на игру с 8-летним вратарем Бимом Гоялом.



После стартового свистка мальчик получил пас из центрального круга, сделал передачу защитнику и после этого заменился.

8-летний Бим стал участником программы МЛС «Загадай желание». Мальчику в прошлом августе поставили диагноз — лейкемия, он уже год проходит лечение. «Сиэтл» решил поддержать его в борьбе с болезнью и пригласил потренироваться с командой и выйти в старте против «Боруссии».