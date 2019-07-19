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12:44 (мск), источник: Sportmail.ru

«Сиэтл» начал матч с 8-летним мальчиком на воротах (видео)

Классная акция.

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Источник: РИА "Новости"

Клуб МЛС «Сиэтл» необычно начал товарищеский матч с дортмундской «Боруссией». Американская команда вышла на игру с 8-летним вратарем Бимом Гоялом.

После стартового свистка мальчик получил пас из центрального круга, сделал передачу защитнику и после этого заменился.

Во время загрузки произошла ошибка.

8-летний Бим стал участником программы МЛС «Загадай желание». Мальчику в прошлом августе поставили диагноз — лейкемия, он уже год проходит лечение. «Сиэтл» решил поддержать его в борьбе с болезнью и пригласил потренироваться с командой и выйти в старте против «Боруссии».

Во время загрузки произошла ошибка.

Биму предстоит еще два с половиной года проходить лечение от лейкемии.

«Сиэтл» уступил «Боруссии» 1:3, но в этом матче результат явно не был самым главным.

Андрей Санталов

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