В Перу судья перелез через забор, спасаясь от гнева фанатов (видео)
Но за ним все равно отправились в погоню.
Но за ним все равно отправились в погоню.
После первого матча в
Ультрас «Дефенсора» были недовольны тем, что судья показал красную карточку их игроку Карлосу Сосе. Удаленный футболист также высказывал угрозы Карденасу. На матче не было полиции, а 4 сотрудника службы безопасности не смогли призвать болельщиков к порядку.
Матч закончился победой «Универсидада» 3:1. После игры три арбитра пришли к полицейскому участку, после чего покинули город на частной машине.
Руководство «Универсидада» призвало к санкциям против «Дефенсора» за поведение фанатов, сообщает Libero.pe.
Андрей Санталов