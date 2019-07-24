В Перу судья перелез через забор, спасаясь от гнева фанатов (видео)

Источник: РИА "Новости"

После первого матча в плей-офф Кубка Перу между «Универсидад Насьональ де Сан-Кристобаль» и «Дефенсор Патибамба» на поле выскочили фанаты. Ультрас сразу побежали к главному судье Видалю Паломино Карденасу — тому пришлось перелезать через забор у поля, чтобы спастись от гнева фанатов.

Ультрас «Дефенсора» были недовольны тем, что судья показал красную карточку их игроку Карлосу Сосе. Удаленный футболист также высказывал угрозы Карденасу. На матче не было полиции, а 4 сотрудника службы безопасности не смогли призвать болельщиков к порядку.