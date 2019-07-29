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18:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч дортмундской «Боруссии» был прерван из-за ливня (видео)

Играть в таких условиях не было смысла.

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Источник: AP 2019

Дортмундская «Боруссия» разгромила в товарищеском матче «Удинезе» (4:1). При этом главный арбитр остановил встречу на 84-й минуте — из-за сильного дождя на поле было много воды, и мяч постоянно застревал в лужах.

В конце матча на поле возникла стычка после фола игрока «Боруссии», возможно, это тоже повлияло на решение судьи досрочно завершить игру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все 4 гола «Боруссия» забила в первом тайме при сухой погоде. У немецкой команды отличились Торган Азар, Марио Гетце, Юдлиан Вайгль и Юлиан Брандт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Боруссия Д
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