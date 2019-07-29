Матч дортмундской «Боруссии» был прерван из-за ливня (видео)
Играть в таких условиях не было смысла.
Играть в таких условиях не было смысла.
Дортмундская «Боруссия» разгромила в товарищеском матче «Удинезе» (4:1). При этом главный арбитр остановил встречу на 84-й минуте —
В конце матча на поле возникла стычка после фола игрока «Боруссии», возможно, это тоже повлияло на решение судьи досрочно завершить игру.
Все 4 гола «Боруссия» забила в первом тайме при сухой погоде. У немецкой команды отличились Торган Азар, Марио Гетце, Юдлиан Вайгль и Юлиан Брандт.
Андрей Санталов