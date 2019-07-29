Матч дортмундской «Боруссии» был прерван из-за ливня (видео)

Дортмундская «Боруссия» разгромила в товарищеском матче «Удинезе» (4:1). При этом главный арбитр остановил встречу на 84-й минуте — из-за сильного дождя на поле было много воды, и мяч постоянно застревал в лужах.



В конце матча на поле возникла стычка после фола игрока «Боруссии», возможно, это тоже повлияло на решение судьи досрочно завершить игру.