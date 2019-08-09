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14:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Роберто Карлос повторил свой знаменитый штрафной (видео)

В 46 лет!

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Источник: AP 2019

Знаменитый бразильский защитник Роберто Карлос выложил в инстаграме, как он бьет по воротам в парке. Похожим ударом экс-игрок «Реала» забил со штрафного в товарищеском матче с Францией в 1997 году.

Как и тогда, вратарь даже не сдвинулся с места — в этот раз место на линии занял экс-голкипер «Барселоны» Витор Байя.

«Моему вратарю-учителю», — подписал видео Карлос.

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22 года назад Роберто Карлос пробивал с 35 метров, и многим показалось, что полет мяча нарушил законы физики. Но объяснение все же было найдено.

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А так этот штрафной выглядел в реальности.

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Андрей Санталов

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