Роберто Карлос повторил свой знаменитый штрафной (видео)
В 46 лет!
В 46 лет!
Знаменитый бразильский защитник Роберто Карлос выложил в инстаграме, как он бьет по воротам в парке. Похожим ударом
Как и тогда, вратарь даже не сдвинулся с места — в этот раз место на линии занял
«Моему вратарю-учителю», — подписал видео Карлос.
22 года назад Роберто Карлос пробивал с 35 метров, и многим показалось, что полет мяча нарушил законы физики. Но объяснение все же было найдено.
А так этот штрафной выглядел в реальности.
Андрей Санталов