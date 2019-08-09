Роберто Карлос повторил свой знаменитый штрафной (видео)

Знаменитый бразильский защитник Роберто Карлос выложил в инстаграме, как он бьет по воротам в парке. Похожим ударом экс-игрок «Реала» забил со штрафного в товарищеском матче с Францией в 1997 году.



Как и тогда, вратарь даже не сдвинулся с места — в этот раз место на линии занял экс-голкипер «Барселоны» Витор Байя.



«Моему вратарю-учителю», — подписал видео Карлос.