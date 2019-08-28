HBO показал тизер нового фильма о Марадоне (видео)

Телеканал HBO представил анонс фильма о легенде аргентинского футбола Диего Марадоне. В документальную картину вошли неизвестные ранее кадры из архива футболиста, в центре сюжета время, проведенное Марадоной в «Наполи» (1984−1992).

Фильм снял Асиф Кападиа, который до этого сделал документальную ленту о знаменитом автогонщике Аиртоне Сенне. Кино про Марадону можно будет посмотреть с 1 октября.



О легендарном аргентинце уже снято несколько фильмов, один из самых известных в последнее время сделал режиссер Эмир Кустурица.



Андрей Санталов