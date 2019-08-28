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17:29 (мск), источник: Sportmail.ru

HBO показал тизер нового фильма о Марадоне (видео)

От режиссера «Сенны».

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Источник: AP 2019

Телеканал HBO представил анонс фильма о легенде аргентинского футбола Диего Марадоне. В документальную картину вошли неизвестные ранее кадры из архива футболиста, в центре сюжета время, проведенное Марадоной в «Наполи» (1984−1992).

Во время загрузки произошла ошибка.

Фильм снял Асиф Кападиа, который до этого сделал документальную ленту о знаменитом автогонщике Аиртоне Сенне. Кино про Марадону можно будет посмотреть с 1 октября.

О легендарном аргентинце уже снято несколько фильмов, один из самых известных в последнее время сделал режиссер Эмир Кустурица.

Андрей Санталов

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