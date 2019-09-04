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15:09 (мск), источник: Sportmail.ru

В Бразилии болельщик упал с 12 метров на стадионе и выжил (видео)

Очень повезло.

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Источник: РИА "Новости"

Матч между «Сан-Паоло» и «Гремио» в чемпионате Бразилии едва не закончился трагедией. По ходу игры один из болельщиков сорвался с верхнего яруса и, пролетев 12 метров, упал на людей (включая 13-летнюю девочку) в нижнем ярусе. Удивительно, но все остались живы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как выяснилось позже, упавшего болельщика зовут Лаго де Мело Риос. 23-летнего парня увезли в больницу, где диагностировали перелом бедра. 13-летняя девочка повреждений не получила.

Подруга упавшего болельщика рассказала позже, что узнала об инцидене из интернета. Она сразу позвонила своему молодому человеку, кто-то из присутствующих на стадионе ответил ей и подтвердил, что упал Лаго де Мело Риос.

Андрей Санталов

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