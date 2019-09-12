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15:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок пропустил матч сборной из-за бурного празднования дня рождения

Дело было в Австрии.

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Источник: РИА "Новости"

Защитник Мартин Хинтереггер 7 сентября отметил 27-летие, находясь в расположении сборной Австрии. Футболист сыграл 6 сентября матч квалификации Евро-2020 с Латвией (6:0), но пропустил игру против Польши 9-го числа.

Как выяснилось, Хинтереггер был наказан за то, что слишком бурно отпраздновал день рождения. Игрок вернулся в отель только под утро (а должен был до 21.30) и «не очень хорошо держал равновесие», сообщает Kleine Zeitung.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Эту проблемы мы решили внутри команды. Мартин понял свою ошибку и извинился», — рассказал главный тренер сборной Австрии Франко Фода.

Отсутствие основного защитника не помешало австрийцам сыграть вничью со сборной Польши 0:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 6 матчей Австрия занимает третье место в своей группе, отставая от Польши и Словении на 3 и 1 очко соответственно.

Андрей Санталов

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