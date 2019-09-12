Игрок пропустил матч сборной из-за бурного празднования дня рождения

Защитник Мартин Хинтереггер 7 сентября отметил 27-летие, находясь в расположении сборной Австрии. Футболист сыграл 6 сентября матч квалификации Евро-2020 с Латвией (6:0), но пропустил игру против Польши 9-го числа.



Как выяснилось, Хинтереггер был наказан за то, что слишком бурно отпраздновал день рождения. Игрок вернулся в отель только под утро (а должен был до 21.30) и «не очень хорошо держал равновесие», сообщает Kleine Zeitung.