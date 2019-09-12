Игрок пропустил матч сборной из-за бурного празднования дня рождения
Дело было в Австрии.
Дело было в Австрии.
Защитник Мартин Хинтереггер 7 сентября отметил 27-летие, находясь в расположении сборной Австрии. Футболист сыграл 6 сентября матч квалификации Евро-2020 с Латвией (6:0), но пропустил игру против Польши 9-го числа.
Как выяснилось, Хинтереггер был наказан за то, что слишком бурно отпраздновал день рождения. Игрок вернулся в отель только под утро (а должен был до 21.30) и «не очень хорошо держал равновесие», сообщает Kleine Zeitung.
«Эту проблемы мы решили внутри команды. Мартин понял свою ошибку и извинился», — рассказал главный тренер сборной Австрии Франко Фода.
Отсутствие основного защитника не помешало австрийцам сыграть вничью со сборной Польши 0:0.
После 6 матчей Австрия занимает третье место в своей группе, отставая от Польши и Словении на 3 и 1 очко соответственно.
Андрей Санталов