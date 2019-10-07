Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.10
Торино
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
6.10
Айнтрахт Ф
Вердер
22
Футбол. Зарубежный
6.10
Реал Сосьедад
Хетафе
12
Футбол. Зарубежный
6.10
Интер
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
6.10
Барселона
Севилья
40
Футбол. Зарубежный
6.10
Сент-Этьен
Лион
10
Все события
Фоторепортажи
8Головкин победил Деревянченко
7«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
17:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Марадона отметил первую победу в Аргентине танцем (видео)

Он ждал ее месяц.

Наверх
Источник: Reuters


Главный тренер «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадона эмоционально отреагировал на первую победу в чемпионате Аргентины. Легенда футбола уже месяц как приступил к работе на родине, но первые очки набрал только в последнем туре, обыграв еще одного неудачника лиги «Годой Крус» (4:2).

В раздевалке «Химнасии» Марадона станцевал для игроков своей команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этой победы «Химнасия» покинула последнюю строчку в чемпионате Аргентины и переместилась на 23-ю позицию.

До этого Марадона работал два года в ОАЭ и еще один сезон тренировал «Дорадос» во втором мексиканском дивизионе.

Андрей Санталов

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Без двух Олимпиад? Какой удар по России готовит WADA
Названа дата следующего боя Федора Емельяненко
Крах Манчестера: «Ливерпуль» уже можно короновать?
СМИ: Тедеско проводит решающий раунд переговоров со «Спартаком»
Допингисты и попрошайки. Почему ЧМ-2019 — самый скандальный
Фанаты «Зенита» и «Урала» выступили с заявлениями
Черчесов рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь