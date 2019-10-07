Марадона отметил первую победу в Аргентине танцем (видео)
Он ждал ее месяц.
Он ждал ее месяц.
Главный тренер «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадона эмоционально отреагировал на первую победу в чемпионате Аргентины. Легенда футбола уже месяц как приступил к работе на родине, но первые очки набрал только в последнем туре, обыграв еще одного неудачника лиги «Годой Крус» (4:2).
В раздевалке «Химнасии» Марадона станцевал для игроков своей команды.
После этой победы «Химнасия» покинула последнюю строчку в чемпионате Аргентины и переместилась на 23-ю позицию.
До этого Марадона работал два года в ОАЭ и еще один сезон тренировал «Дорадос» во втором мексиканском дивизионе.
Андрей Санталов