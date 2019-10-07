Марадона отметил первую победу в Аргентине танцем (видео)



Главный тренер «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадона эмоционально отреагировал на первую победу в чемпионате Аргентины. Легенда футбола уже месяц как приступил к работе на родине, но первые очки набрал только в последнем туре, обыграв еще одного неудачника лиги «Годой Крус» (4:2).



В раздевалке «Химнасии» Марадона станцевал для игроков своей команды.