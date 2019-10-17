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17:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Зинченко сделал предложение своей девушке на стадионе (фото)

Она сказала да.

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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение украинской тележурналистке Владе Седан. Футболист предложил руку и сердце на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Перед этим Зинченко отыграл 90 минут в победном матче с Португалией, который вывел Украину на Евро-2020.

«Самое главное “да” в моей жизни», — подписал Зинченко фото в своем инстаграме.

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Зинченко и Седан встречаются около года. В июне Александр после интервью Владе поцеловал ее в прямом эфире.

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Также летом пара активно выкладывала фотографии в соцсетях о совместном отдыхе в США.

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Андрей Санталов

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