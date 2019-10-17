Зинченко сделал предложение своей девушке на стадионе (фото)

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение украинской тележурналистке Владе Седан. Футболист предложил руку и сердце на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Перед этим Зинченко отыграл 90 минут в победном матче с Португалией, который вывел Украину на Евро-2020.



«Самое главное “да” в моей жизни», — подписал Зинченко фото в своем инстаграме.