В Италии во время футбольного матча на поле приземлился парашютист (видео)

Источник: РИА "Новости"

Зрители матча серии А между «Сассуоло» и «Интером» стали свидетелями необычной сцены. В конце первого тайма при счете 2:1 в пользу «нерадзурри» Ромелу Лукаку готовился пробить пенальти. В этот момент на газон приземлился парашютист.

После того, как мужчину увели с поля стюарды, Лукаку реализовал пенальти. Пока неизвестно, с какой целью парашютист выбрал стадион для приземления.