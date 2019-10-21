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14:06 (мск), источник: Sportmail.ru

В Италии во время футбольного матча на поле приземлился парашютист (видео)

Удивил всех.

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Источник: РИА "Новости"

Зрители матча серии А между «Сассуоло» и «Интером» стали свидетелями необычной сцены. В конце первого тайма при счете 2:1 в пользу «нерадзурри» Ромелу Лукаку готовился пробить пенальти. В этот момент на газон приземлился парашютист.

Во время загрузки произошла ошибка.

После того, как мужчину увели с поля стюарды, Лукаку реализовал пенальти. Пока неизвестно, с какой целью парашютист выбрал стадион для приземления.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Интер» в итоге победил 4:3 и продолжил преследовать «Ювентус». Команда Антонио Конте отстает от чемпиона Италии на одно очко после 8 туров.

Андрей Санталов

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