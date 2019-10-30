В Аргентине для Марадоны поставили трон у поля (фото)
На родине Диего считают королем.
На родине Диего считают королем.
Диего Марадона приехал со своей командой в Росарио, где в 1993-м он провел 5 матчей за «Ньюэллс Олд Бойз». К приезду легенды футбола хозяева подготовили для него специальный трон у кромки поля, с которого Марадона смотрел за матчем. Его помощники и запасные игроки по традиции расположились на скамейке.
Также специально для этого матча канал TNT Sports приготовил камеру Diego Cam, которая следила только за Марадоной.
Перед игрой болельщики «Ньюэллс» поприветствовали знаменитого соотечественника, собравшись у отеля, где он остановился.
«Ньюэллс Олд Бойз» подарили своему бывшему игроку майку с 10-м номером.
Команда Марадоны выиграла 4:0, и после матча игроки и тренер бурно отпраздновали эту победу.
Андрей Санталов