В Аргентине для Марадоны поставили трон у поля (фото)

Диего Марадона приехал со своей командой в Росарио, где в 1993-м он провел 5 матчей за «Ньюэллс Олд Бойз». К приезду легенды футбола хозяева подготовили для него специальный трон у кромки поля, с которого Марадона смотрел за матчем. Его помощники и запасные игроки по традиции расположились на скамейке.