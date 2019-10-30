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13:27 (мск), источник: Sportmail.ru

В Аргентине для Марадоны поставили трон у поля (фото)

На родине Диего считают королем.

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Источник: Reuters

Диего Марадона приехал со своей командой в Росарио, где в 1993-м он провел 5 матчей за «Ньюэллс Олд Бойз». К приезду легенды футбола хозяева подготовили для него специальный трон у кромки поля, с которого Марадона смотрел за матчем. Его помощники и запасные игроки по традиции расположились на скамейке.

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Также специально для этого матча канал TNT Sports приготовил камеру Diego Cam, которая следила только за Марадоной.

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Перед игрой болельщики «Ньюэллс» поприветствовали знаменитого соотечественника, собравшись у отеля, где он остановился.

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«Ньюэллс Олд Бойз» подарили своему бывшему игроку майку с 10-м номером.

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Команда Марадоны выиграла 4:0, и после матча игроки и тренер бурно отпраздновали эту победу.

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Андрей Санталов

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