Испанская газета назвала Бэйла неблагодарным (фото)
Прямо на первой полосе.
Прямо на первой полосе.
Испанские критически отнеслись к шутке Гарета Бэйла. Игрок «Реала» после матча за сборную Уэльса сфотографировался с болельщицким флагом, на котором было написано: «Уэльс. Гольф. “Мадрид”. В таком порядке».
Сегодня газета Marca вышла с этой фотографией Бэйла и подписала ее так: «Неуважительный. Запутавшийся. Неблагодарный. В таком порядке».
Другая мадридская газета As написала, что «Бэйл выкопал себе яму».
По информации ESPN, в «Реале» также неодобрительно отнеслись к поступку Бэйла.
Напомним, послание на флаге Бэйла было адресовано бывшему игроку «Реала» Предрагу Миятовичу, который сказал испанской прессе: «Бэйл в первую очередь думает об Уэльсе, во вторую — о гольфе и только после этого о «Реале».
Андрей Санталов