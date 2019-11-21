Испанская газета назвала Бэйла неблагодарным (фото)

Источник: Reuters

Испанские критически отнеслись к шутке Гарета Бэйла. Игрок «Реала» после матча за сборную Уэльса сфотографировался с болельщицким флагом, на котором было написано: «Уэльс. Гольф. “Мадрид”. В таком порядке».



Сегодня газета Marca вышла с этой фотографией Бэйла и подписала ее так: «Неуважительный. Запутавшийся. Неблагодарный. В таком порядке».

Другая мадридская газета As написала, что «Бэйл выкопал себе яму».