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16:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Испанская газета назвала Бэйла неблагодарным (фото)

Прямо на первой полосе.

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Источник: Reuters

Испанские критически отнеслись к шутке Гарета Бэйла. Игрок «Реала» после матча за сборную Уэльса сфотографировался с болельщицким флагом, на котором было написано: «Уэльс. Гольф. “Мадрид”. В таком порядке».

Сегодня газета Marca вышла с этой фотографией Бэйла и подписала ее так: «Неуважительный. Запутавшийся. Неблагодарный. В таком порядке».

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Другая мадридская газета As написала, что «Бэйл выкопал себе яму».

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По информации ESPN, в «Реале» также неодобрительно отнеслись к поступку Бэйла.

Напомним, послание на флаге Бэйла было адресовано бывшему игроку «Реала» Предрагу Миятовичу, который сказал испанской прессе: «Бэйл в первую очередь думает об Уэльсе, во вторую — о гольфе и только после этого о «Реале».

Андрей Санталов

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