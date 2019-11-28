В Швеции фанаты подожгли памятник Ибрагимовичу (видео)
В Мальме теперь не любят Златана.
В Мальме теперь не любят Златана.
Златан Ибрагимович испортил свою репутацию среди болельщиков «Мальме», за который играл в юности. Швед недавно стал совладельцем «Хаммарбю» — принципиального соперника «Мальме».
В результате вчера фанаты подожгли памятник Златану, установленный в октябре.
Болельщики «Мальме» также были разозлены словами Ибрагимовича, сказавшего, что фаны «Мальме» вряд ли будут недовольны его выбором.
«За предательством последовала провокация. Сначала он засадил нам нож в спину, а потом вернулся с мечом и снес нам головы. Памятник тут сейчас абсолютно бесполезен. Лучше перенести его в Стокгольм или еще
Каждый раз проходя мимо него на игру, мы будем знать, что это памятник инвестору “Хаммарбю”, а не футболисту Златану Ибрагимовичу», — заявил представитель официальной группы болельщиков «Мальме» Кавех Хоссейнпур в интервью AP.
Андрей Санталов