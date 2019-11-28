В Швеции фанаты подожгли памятник Ибрагимовичу (видео)

Болельщики «Мальме» также были разозлены словами Ибрагимовича, сказавшего, что фаны «Мальме» вряд ли будут недовольны его выбором.



«За предательством последовала провокация. Сначала он засадил нам нож в спину, а потом вернулся с мечом и снес нам головы. Памятник тут сейчас абсолютно бесполезен. Лучше перенести его в Стокгольм или еще куда-то.



Каждый раз проходя мимо него на игру, мы будем знать, что это памятник инвестору “Хаммарбю”, а не футболисту Златану Ибрагимовичу», — заявил представитель официальной группы болельщиков «Мальме» Кавех Хоссейнпур в интервью AP.



Андрей Санталов