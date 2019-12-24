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16:03 (мск), источник: Sportmail.ru

В Германии болельщики спели на стадионе рождественские песни (видео)

Классная традиция.

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Источник: AFP 2019

В Берлине болельщики «Униона» в 17-й раз собрались на стадионе, чтобы спеть рождественские песни. На арене был аншлаг, поучаствовать в красивой акции пришли 28 500 человек.

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Все началось в 2003 году. Дела тогда у клуба шли плохо, команда играла в низших дивизионах Германии. Тем не менее, 89 человек собрались на стадионе, чтобы поддержать «Унион». С каждым годом такие встречи становились все популярнее — и теперь под Рождество на домашнюю арену приходит почти 30 тысяч болельщиков.

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В этом сезоне «Унион» впервые играет в бундеслиге, и дела у команды идут лучше, чем у клубов, которые вместе с ней вышли из второй бундеслиги. Берлинцы после первого круга занимают 11-е место в высшем дивизионе Германии.

Болельщики «Униона» известны своими необычными акциями. Так, в августе на первую игру команды в бундеслиге более 400 человек пришли на стадион с распечатанными фотографиями умерших людей, которые не видели «Унион» в бундеслиге. Такие зрители заплатили за еще один билет, и клуб посчитал людей на фото как пришедших на матч.

Андрей Санталов

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