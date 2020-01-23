Футболист разбил окно машины, чтобы не опоздать на тренировку (фото)
Так дешевле.
Так дешевле.
Форвард «Ипсвича» Джеймс Норвуд недавно оказался в необычной ситуации. Игрок завел машину и вышел из нее, после чего понял, что она закрылась. В автомобиле были и ключи от дома, так что
Норвуд мог опоздать на тренировку, поэтому, чтобы не попасть под большой штраф, решил разбить окно машины. Первые две попытки были неудачными, один камень даже повредил дверь, но с третьего раза у футболиста все получилось.
В итоге Норвуд не опоздал на тренировку и рассказал о забавном случае в инстаграме. Пост увидел местный дилер «Ауди» и к радости Норвуда решил выдать игроку на время другую машину.
Андрей Санталов