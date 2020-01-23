Футболист разбил окно машины, чтобы не опоздать на тренировку (фото)

Форвард «Ипсвича» Джеймс Норвуд недавно оказался в необычной ситуации. Игрок завел машину и вышел из нее, после чего понял, что она закрылась. В автомобиле были и ключи от дома, так что какое-то время он провел на улице при температуре «-3».



Норвуд мог опоздать на тренировку, поэтому, чтобы не попасть под большой штраф, решил разбить окно машины. Первые две попытки были неудачными, один камень даже повредил дверь, но с третьего раза у футболиста все получилось.