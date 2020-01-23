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11:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист разбил окно машины, чтобы не опоздать на тренировку (фото)

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Форвард «Ипсвича» Джеймс Норвуд недавно оказался в необычной ситуации. Игрок завел машину и вышел из нее, после чего понял, что она закрылась. В автомобиле были и ключи от дома, так что какое-то время он провел на улице при температуре «-3».

Норвуд мог опоздать на тренировку, поэтому, чтобы не попасть под большой штраф, решил разбить окно машины. Первые две попытки были неудачными, один камень даже повредил дверь, но с третьего раза у футболиста все получилось.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге Норвуд не опоздал на тренировку и рассказал о забавном случае в инстаграме. Пост увидел местный дилер «Ауди» и к радости Норвуда решил выдать игроку на время другую машину.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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