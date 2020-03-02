В Мексике вратарь забил автогол на 1-й минуте матча (видео)

Удивительным образом начался матч в третьей по силе мексиканской лиге между «Текос» и «Рейносой». Вратарь хозяев Эдуардо Сантана получил мяч от защитника и на 11-й секунде встречи в одно касание отправил его в ворота.



Этот автогол стал самым быстрым в истории мексиканского футбола.