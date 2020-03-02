Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.03
Бордо
Ницца
11
Футбол. Премьер-лига
1.03
Сочи
Арсенал Т
12
Футбол. Зарубежный
1.03
Кальяри
Рома
34
Футбол. Зарубежный
1.03
Мальорка
Хетафе
01
Футбол. Зарубежный
1.03
Реал
Барселона
20
Футбол. Зарубежный
1.03
Лион
Сент-Этьен
20
Все события
Фоторепортажи
17Лидер начал с нулей
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
17:03 (мск), источник: Sportmail.ru

В Мексике вратарь забил автогол на 1-й минуте матча (видео)

Это надо видеть.

Наверх
Источник: Reuters

Удивительным образом начался матч в третьей по силе мексиканской лиге между «Текос» и «Рейносой». Вратарь хозяев Эдуардо Сантана получил мяч от защитника и на 11-й секунде встречи в одно касание отправил его в ворота.

Этот автогол стал самым быстрым в истории мексиканского футбола.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мировой рекорд принадлежит защитнику эстонского «Курессааре» Яанису Крийске. В 2009 году он отправил мяч в свои ворота уже на 5-й секунде матча.

Отметим, что «Текос» в итоге проиграли матч со счетом 2:7.

Андрей Санталов

Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Шурупы в позвоночнике: появились подробности операции Сотниковой
Ау, Месси. Роналду вернулся в Мадрид, «Реал» выиграл «класико»
CAS поручил МОК объяснить поддельные подписи в деле биатлонисток
Овечкин — лучший финишер в истории НХЛ
Минспорт восстановил госаккредитацию ВФЛА
Этап КМ по биатлону пройдет без зрителей из-за коронавируса
Кто пройдет в 1/4 финала Кубка? Прогноз на матч «Арсенала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь