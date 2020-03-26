В Англии придумали новый челлендж для футболистов на карантине (видео)
Странная идея.
Странная идея.
Игрок «Астон Виллы» Мбвана Саматта показал, как можно разнообразить челлендж «Оставайся дома», заменив туалетную бумагу на пакетик чая.
Идею поддержал полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Уинкс.
Футбольным болельщикам в Ангии понравился такой вариант челленджа, но они удивились чайной культуре Уинкса.
«По крайней мере, дай ему завариться, Харри», — написал юзер madders.
«Мы что, продолжим игнорировать тот факт, что он оставил пакетик чая в кружке?» — спросил georgehopcraft.
«Ты мне нравишься, чувак, но наливать молоко в кружку, пока в ней находится пакетик с чаем, — это непростительно», — резюмировал еще один пользователь инстаграма.
Илья Андреев