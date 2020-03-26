В Англии придумали новый челлендж для футболистов на карантине (видео)

Футбольным болельщикам в Ангии понравился такой вариант челленджа, но они удивились чайной культуре Уинкса.



«По крайней мере, дай ему завариться, Харри», — написал юзер madders.



«Мы что, продолжим игнорировать тот факт, что он оставил пакетик чая в кружке?» — спросил georgehopcraft.



«Ты мне нравишься, чувак, но наливать молоко в кружку, пока в ней находится пакетик с чаем, — это непростительно», — резюмировал еще один пользователь инстаграма.



Илья Андреев