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14:58 (мск), источник: Sportmail.ru

В Англии придумали новый челлендж для футболистов на карантине (видео)

Странная идея.

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Источник: Reuters

Игрок «Астон Виллы» Мбвана Саматта показал, как можно разнообразить челлендж «Оставайся дома», заменив туалетную бумагу на пакетик чая.

Во время загрузки произошла ошибка.

Идею поддержал полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Уинкс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Футбольным болельщикам в Ангии понравился такой вариант челленджа, но они удивились чайной культуре Уинкса.

«По крайней мере, дай ему завариться, Харри», — написал юзер madders.

«Мы что, продолжим игнорировать тот факт, что он оставил пакетик чая в кружке?» — спросил georgehopcraft.

«Ты мне нравишься, чувак, но наливать молоко в кружку, пока в ней находится пакетик с чаем, — это непростительно», — резюмировал еще один пользователь инстаграма.

Илья Андреев

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