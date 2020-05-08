Звезды футбола помогают детям учиться дома (видео)
Буффон и Гиггз стали учителями.
Буффон и Гиггз стали учителями.
УЕФА придумал интересные задания для детей, которые оказались на дистанционном обучении
На просьбу УЕФА откликнулись Джанлуиджи Буффон, Райан Гиггз, Кристиан Карамбе, Джесси Лингард и другие игроки и тренеры.
Они прочитали любимые отрывки из стихотворений и детских книжек — ученикам нужно записать услышанное. Чтобы проверить задание, нужно скачать текст в
Гиггз для диктанта выбрал отрывок из рассказа Роальда Даля «Большой и добрый великан», а Лингард — норвежскую сказку Петера Кристена Асбьёрнсена.
Андрей Санталов