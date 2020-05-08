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12:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Звезды футбола помогают детям учиться дома (видео)

Буффон и Гиггз стали учителями.

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Источник: AP 2020

УЕФА придумал интересные задания для детей, которые оказались на дистанционном обучении из-за режима изоляции. Детский фонд организации попросил звезд футбола стать учителями и провести диктант на разных языках.

На просьбу УЕФА откликнулись Джанлуиджи Буффон, Райан Гиггз, Кристиан Карамбе, Джесси Лингард и другие игроки и тренеры.

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Они прочитали любимые отрывки из стихотворений и детских книжек — ученикам нужно записать услышанное. Чтобы проверить задание, нужно скачать текст в PDF-файле.

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Гиггз для диктанта выбрал отрывок из рассказа Роальда Даля «Большой и добрый великан», а Лингард — норвежскую сказку Петера Кристена Асбьёрнсена.

Андрей Санталов

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