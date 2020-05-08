Звезды футбола помогают детям учиться дома (видео)

Источник: AP 2020

УЕФА придумал интересные задания для детей, которые оказались на дистанционном обучении из-за режима изоляции. Детский фонд организации попросил звезд футбола стать учителями и провести диктант на разных языках.



На просьбу УЕФА откликнулись Джанлуиджи Буффон, Райан Гиггз, Кристиан Карамбе, Джесси Лингард и другие игроки и тренеры.

Они прочитали любимые отрывки из стихотворений и детских книжек — ученикам нужно записать услышанное. Чтобы проверить задание, нужно скачать текст в PDF-файле.