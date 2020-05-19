«Наполовину Бог, наполовину дьявол». Загадочная фотография Ибрагимовича

Златан недавно вернулся в «Милан» и начал тренировки на клубной базе.

Контракт Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до конца июня. Пока неизвестно, останется ли 38-летний нападающий в команде на следующий сезон. После возвращения в серию А швед забил три гола и отдал одну голевую передачу.



Андрей Санталов