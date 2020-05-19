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11:07 (мск), источник: Sportmail.ru

«Наполовину Бог, наполовину дьявол». Загадочная фотография Ибрагимовича

Златан и Джокер.

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Источник: AP 2020

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал в своем инстаграме загадочный коллаж с Джокером.

«Наполовину Бог, наполовину дьявол», — подписал швед картинку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Златан недавно вернулся в «Милан» и начал тренировки на клубной базе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Контракт Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до конца июня. Пока неизвестно, останется ли 38-летний нападающий в команде на следующий сезон. После возвращения в серию А швед забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Андрей Санталов

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