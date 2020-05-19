«Наполовину Бог, наполовину дьявол». Загадочная фотография Ибрагимовича
Златан и Джокер.
Златан и Джокер.
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал в своем инстаграме загадочный коллаж с Джокером.
«Наполовину Бог, наполовину дьявол», — подписал швед картинку.
Златан недавно вернулся в «Милан» и начал тренировки на клубной базе.
Контракт Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до конца июня. Пока неизвестно, останется ли 38-летний нападающий в команде на следующий сезон. После возвращения в серию А швед забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Андрей Санталов