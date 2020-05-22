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15:55 (мск), источник: Sportmail.ru

19-летний игрок «Манчестер Юнайтед» подарил отцу машину за 40 тысяч фунтов (видео)

Сюрприз!

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Источник: AFP 2020

Молодой защитник «Манчестер Юнайтед» Брэндон Уильямс удивил отца, подарив ему на день рождения новый «Мерседес» стоимостью 40 тысяч фунтов.

«Вот эта машина? Серьезно? Это какой-то розыгрыш?» — отреагировал Уильямс-старший.

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Этот сезон стал прорывом для 19-летнего футболиста. Уильямс сыграл в 26 матчах, а в октябре подписал новый контракт с клубом, по которому зарабатывает приблизительно 40 тысяч фунтов в неделю.

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Впервые в основную команду «Ман Юнайтед» Уильямс был вызван в прошлом году перед гостевым матчем с «ПСЖ» в прошлом сезоне. По словам футболиста, его родители не поверили тогда ему.

Андрей Санталов.

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