19-летний игрок «Манчестер Юнайтед» подарил отцу машину за 40 тысяч фунтов (видео)
Сюрприз!
Сюрприз!
Молодой защитник «Манчестер Юнайтед» Брэндон Уильямс удивил отца, подарив ему на день рождения новый «Мерседес» стоимостью 40 тысяч фунтов.
«Вот эта машина? Серьезно? Это
Этот сезон стал прорывом для 19-летнего футболиста. Уильямс сыграл в 26 матчах, а в октябре подписал новый контракт с клубом, по которому зарабатывает приблизительно 40 тысяч фунтов в неделю.
Впервые в основную команду «Ман Юнайтед» Уильямс был вызван в прошлом году перед гостевым матчем с «ПСЖ» в прошлом сезоне. По словам футболиста, его родители не поверили тогда ему.
Андрей Санталов.