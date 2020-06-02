Бразильский футболист проедет 600 км на велосипеде, чтобы помочь нуждающимся семьям

Бывший нападающий сборной Бразилии Фред объявил о благотворительном велопробеге. 36-летний форвард недавно подписал контракт с «Флуминенсе» и решил добраться до тренировочной базы клуба на велосипеде.



Путь от Белу-Оризонти до Рио-де-Жанейро займет 600 км. Фред хочет собрать донаты, которых хватит, чтобы купить корзины с едой для 4 тысяч нуждающихся семей.