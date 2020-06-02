Бразильский футболист проедет 600 км на велосипеде, чтобы помочь нуждающимся семьям
У Фреда доброе сердце.
У Фреда доброе сердце.
Бывший нападающий сборной Бразилии Фред объявил о благотворительном велопробеге. 36-летний форвард недавно подписал контракт с «Флуминенсе» и решил добраться до тренировочной базы клуба на велосипеде.
Путь от
В велопутешествие Фред отправился вместе с группой поддержки.
Фред — третий бомбардир в истории’Флуминенсе", он играл за эту команду с 2009 по 2016 год. В Европе он известен по игре за «Лион», с которым трижды выигрывал чемпионат Франции.
Андрей Санталов