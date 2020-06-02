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17:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Бразильский футболист проедет 600 км на велосипеде, чтобы помочь нуждающимся семьям

У Фреда доброе сердце.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий сборной Бразилии Фред объявил о благотворительном велопробеге. 36-летний форвард недавно подписал контракт с «Флуминенсе» и решил добраться до тренировочной базы клуба на велосипеде.

Путь от Белу-Оризонти до Рио-де-Жанейро займет 600 км. Фред хочет собрать донаты, которых хватит, чтобы купить корзины с едой для 4 тысяч нуждающихся семей.

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В велопутешествие Фред отправился вместе с группой поддержки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фред — третий бомбардир в истории’Флуминенсе", он играл за эту команду с 2009 по 2016 год. В Европе он известен по игре за «Лион», с которым трижды выигрывал чемпионат Франции.

Андрей Санталов

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