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15:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Бисиклета из Австрии: главный бомбардир лиги сотворил шедевр (видео)

Как хорошо, что футбол вернулся.

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Источник: Reuters

В Австрии в среду встречались «Штурм» и «Вольфсберг». В конце первого тайма бомбардир гостей Шон Вейсман мощным ударом через себя открыл счет в матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме команды обменялись голами, и «Вольфсберг» довел игру до победы. Для Вейсмана этот мяч стал 23-м в 22 матчах чемпионата Австрии, израильский нападающий лидирует в гонке бомбардиров.

«Приятное чувство. Здорово, что мы снова играем», написал после игры футболист.

Во время загрузки произошла ошибка.

24-летний форвард проводит первый сезон в Австрии, известно, что им интересуется «Селтик». Трансферная стоимость Вейсмана оценивается в 4,5 млн фунтов.

Андрей Санталов

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