Бисиклета из Австрии: главный бомбардир лиги сотворил шедевр (видео)
Как хорошо, что футбол вернулся.
Как хорошо, что футбол вернулся.
В Австрии в среду встречались «Штурм» и «Вольфсберг». В конце первого тайма бомбардир гостей Шон Вейсман мощным ударом через себя открыл счет в матче.
Во втором тайме команды обменялись голами, и «Вольфсберг» довел игру до победы. Для Вейсмана этот мяч стал 23-м в 22 матчах чемпионата Австрии, израильский нападающий лидирует в гонке бомбардиров.
«Приятное чувство. Здорово, что мы снова играем», написал после игры футболист.
24-летний форвард проводит первый сезон в Австрии, известно, что им интересуется «Селтик». Трансферная стоимость Вейсмана оценивается в 4,5 млн фунтов.
Андрей Санталов