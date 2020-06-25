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17:21 (мск), источник: Sportmail.ru

16-летний вратарь отбил три пенальти и вывел команду в финал Кубка Украины (видео)

Парень — герой.

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Источник: Reuters

Яркая история случилась в полуфинале Кубка Украины «Ворскла» — «Мариуполь». Хозяева поля выпустили на послематчевую серию пенальти 16-летнего вратаря Павла Исенко.

Юноша отбил три удара из пяти и вывел команду в финал Кубка — «Ворскла» победила 3:2. Два удара Исенко вытащил из левого от себя угла, а в еще одном случае остался стоять по центру и отразил удар в стиле Паненки.

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«Был маленький мандраж, но когда вышел на поле он сразу пропал», — сказал после игры Исенко во флэш-интервью.

Игроки «Ворсклы» после победы качали 16-летнего вратаря.

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В финале Кубка Украины «Ворскла» встретится с киевским «Динамо». Матч пройдет 8 июля.

Андрей Санталов

Украина
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