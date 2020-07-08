В Италии футболист укусил соперника (видео)
Сыграл как Суарес.
Сыграл как Суарес.
Неожиданная концовка случилась в матче серии А «Лечче» — «Лацио». В добавленное ко второму тайму время защитник римлян Патрик Габаррон вцепился зубами в плечо защитника хозяев Джулио Донати.
За укус в стиле Луиса Суареса судья после подсказки VAR показал Габаррону красную карточку. К тому моменту «Лацио» проигрывал 1:2, матч в итоге так и закончился.
За подобный укус на ЧМ-2014 Суарес был дисквалифицирован на 4 месяца. Насколько отстранят от футбола Габаррона, пока неизвестно.
Андрей Санталов