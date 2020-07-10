«Пора una cerveza, погода шепчет». Кержаков пошутил над Смоловым
В Испании тоже хорошо.
В Испании тоже хорошо.
Форвард «Сельты» Федор Смолов обновил свой инстаграм летней фотографией.
«Просто мой mood по жизни», — подписал Федор фото на набережной.
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«Пора una cerveza, погода шепчет», — пошутил Кержаков, предлагая выпить кружку пива.
«10 дней», — ответил Смолов, намекая на окончание сезона в Испании.
Последний матч в Ла Лиге «Сельта» проведет 19 июля. Сейчас команда Смолова занимает 16-е место и находится в 4 очках от зоны вылета. В 14 матчах за «Сельту» российский форвард забил два гола — «Реалу» и «Барселоне».
Андрей Санталов