«Пора una cerveza, погода шепчет». Кержаков пошутил над Смоловым

На пост отреагировал экс-нападающий «Зенита» и «Сесильи» Александр Кержаков.



«Пора una cerveza, погода шепчет», — пошутил Кержаков, предлагая выпить кружку пива.



«10 дней», — ответил Смолов, намекая на окончание сезона в Испании.



Последний матч в Ла Лиге «Сельта» проведет 19 июля. Сейчас команда Смолова занимает 16-е место и находится в 4 очках от зоны вылета. В 14 матчах за «Сельту» российский форвард забил два гола — «Реалу» и «Барселоне».



Андрей Санталов