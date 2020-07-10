Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Алавес
Футбол. Зарубежный
9.07
Верона
Интер
22
Футбол. Зарубежный
9.07
Атлетик
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
11.07
Норвич
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
11.07
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
9Смолов забил «Барселоне»
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
18:07 (мск), источник: Sportmail.ru

«Пора una cerveza, погода шепчет». Кержаков пошутил над Смоловым

В Испании тоже хорошо.

Наверх
Источник: Reuters

Форвард «Сельты» Федор Смолов обновил свой инстаграм летней фотографией.

«Просто мой mood по жизни», — подписал Федор фото на набережной.

Во время загрузки произошла ошибка.

На пост отреагировал экс-нападающий «Зенита» и «Сесильи» Александр Кержаков.

«Пора una cerveza, погода шепчет», — пошутил Кержаков, предлагая выпить кружку пива.

«10 дней», — ответил Смолов, намекая на окончание сезона в Испании.

Последний матч в Ла Лиге «Сельта» проведет 19 июля. Сейчас команда Смолова занимает 16-е место и находится в 4 очках от зоны вылета. В 14 матчах за «Сельту» российский форвард забил два гола — «Реалу» и «Барселоне».

Андрей Санталов

Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Реал» и «Барселона» могут встретиться в полуфинале ЛЧ-2019/20
Стали известны результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала ЛЕ
Футболист «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком июня в АПЛ
Газизов назвал свои цели в «Спартаке»
«Спартак» не сможет победить в Сочи: Топ-5 ставок выходных
Российский хоккеист умер в 23 года
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь