В Японии футболист забил гол пяткой (видео)

Бразилец Эвертон эффектно отличился в матче чемпионата Японии. Игрок «Уравы Ред Даймондс» пяткой переправил мяч в ворота «Касимы Антлерс» после розыгрыша штрафного. *На видео этот эпизод начинается на 56-й секунде.

Этот гол остался единственным в игре, матч так и закончился 1:0 в пользу «Уравы». Интересно, что Эвертон редко забивает, в прошлом сезоне на его счету 2 мяча в 22 играх.



После 4 туров «Урава» лидирует в чемпионате с 10 очками, а «Касима» опустилась на последнее место в таблице.



Андрей Санталов