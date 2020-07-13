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16:54 (мск), источник: Sportmail.ru

В Японии футболист забил гол пяткой (видео)

И он оказался победным.

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Источник: Reuters

Бразилец Эвертон эффектно отличился в матче чемпионата Японии. Игрок «Уравы Ред Даймондс» пяткой переправил мяч в ворота «Касимы Антлерс» после розыгрыша штрафного.

*На видео этот эпизод начинается на 56-й секунде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот гол остался единственным в игре, матч так и закончился 1:0 в пользу «Уравы». Интересно, что Эвертон редко забивает, в прошлом сезоне на его счету 2 мяча в 22 играх.

После 4 туров «Урава» лидирует в чемпионате с 10 очками, а «Касима» опустилась на последнее место в таблице.

Андрей Санталов

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