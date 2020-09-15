Промах года: в Бельгии игрок с метра не забил в пустые ворота (видео)

Один из моментов прошлого тура в чемпионате Бельгии точно разлетелся по всему миру. 17-летний полузащитник «Мехелена» Астер Вранкс растерялся, оказавшись с мячом перед пустыми воротами и упустил шанс забить. В решающий момент вместо удара тинейджер просто наступил на мяч, а дальше его уже накрыл защитник «Остенде».

Курьезный момент случился во втором тайме при счете 0:0. Дальше самому Вранксу и его команде стало совем невесело: на 95-й минуте они пропустили гол и проиграли 0:1.



«Надо было просто ударить по мячу. Я неправильно обработал его, а затем не попал в ворота. Жаль, что я упустил такой момент, теперь буду готовиться к следующему матчу и не переживать сильно из-за этого промаха», — сказал после игры Вранкс.



На счету тинейджера уже есть один гол в этом чемпионате, в прошлом сезоне он тоже забивал за «Мехелен».



Андрей Санталов