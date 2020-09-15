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17:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Промах года: в Бельгии игрок с метра не забил в пустые ворота (видео)

Невероятно, но факт.

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Один из моментов прошлого тура в чемпионате Бельгии точно разлетелся по всему миру. 17-летний полузащитник «Мехелена» Астер Вранкс растерялся, оказавшись с мячом перед пустыми воротами и упустил шанс забить. В решающий момент вместо удара тинейджер просто наступил на мяч, а дальше его уже накрыл защитник «Остенде».

Во время загрузки произошла ошибка.

Курьезный момент случился во втором тайме при счете 0:0. Дальше самому Вранксу и его команде стало совем невесело: на 95-й минуте они пропустили гол и проиграли 0:1.

«Надо было просто ударить по мячу. Я неправильно обработал его, а затем не попал в ворота. Жаль, что я упустил такой момент, теперь буду готовиться к следующему матчу и не переживать сильно из-за этого промаха», — сказал после игры Вранкс.

На счету тинейджера уже есть один гол в этом чемпионате, в прошлом сезоне он тоже забивал за «Мехелен».

Андрей Санталов

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