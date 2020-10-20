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10:45 (мск), источник: Sportmail.ru

5 лучших мячей и сейвов прошедшего тура в Ла Лиге (видео)

Отобрали для вас все самое зрелищное.

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Источник: AFP 2020

Представляем самые зрелищные эпизоды прошедшего 6-го тура чемпионата Испании.

5 лучших забитых мячей

Во время загрузки произошла ошибка.

1. Аднан Янузай («Реал Сосьедад») — в ворота «Бетиса»
2. Педро Родригес («Реал Сосьедад») — в ворота «Бетиса»
3. Рафа Мир («Уэска») — в ворота «Вальядолида»
4. Пере Милья («Эльче») — в ворота «Алавеса»
5. Гонсало Гедеш («Вильярреал») — в ворота «Валенсии».

5 лучших сейвов

Во время загрузки произошла ошибка.

1. Эдгар Бадия («Эльче») — в матче с «Алавесом»
2. Роберто Хименес («Вальядолид») — в матче с «Уэской»
3. Микаэль Мальса («Леванте») — в матче с «Атлетиком»
4. Серхио Рамос («Реал Мадрид») — в матче с «Кадисом»
5. Яссин Буну («Севилья») — в матче с «Гранадой».

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