5 лучших мячей и сейвов прошедшего тура в Ла Лиге (видео)

5 лучших забитых мячей

1. Аднан Янузай («Реал Сосьедад») — в ворота «Бетиса» 2. Педро Родригес («Реал Сосьедад») — в ворота «Бетиса» 3. Рафа Мир («Уэска») — в ворота «Вальядолида» 4. Пере Милья («Эльче») — в ворота «Алавеса» 5. Гонсало Гедеш («Вильярреал») — в ворота «Валенсии».

5 лучших сейвов

1. Эдгар Бадия («Эльче») — в матче с «Алавесом»

2. Роберто Хименес («Вальядолид») — в матче с «Уэской»

3. Микаэль Мальса («Леванте») — в матче с «Атлетиком»

4. Серхио Рамос («Реал Мадрид») — в матче с «Кадисом»

5. Яссин Буну («Севилья») — в матче с «Гранадой».