5 лучших мячей и сейвов прошедшего тура в Ла Лиге (видео)
Отобрали для вас все самое зрелищное.
Отобрали для вас все самое зрелищное.
Представляем самые зрелищные эпизоды прошедшего 6-го тура чемпионата Испании.
1. Аднан Янузай («Реал Сосьедад») — в ворота «Бетиса»
2. Педро Родригес («Реал Сосьедад») — в ворота «Бетиса»
3. Рафа Мир («Уэска») — в ворота «Вальядолида»
4. Пере Милья («Эльче») — в ворота «Алавеса»
5. Гонсало Гедеш («Вильярреал») — в ворота «Валенсии».
1. Эдгар Бадия («Эльче») — в матче с «Алавесом»
2. Роберто Хименес («Вальядолид») — в матче с «Уэской»
3. Микаэль Мальса («Леванте») — в матче с «Атлетиком»
4. Серхио Рамос («Реал Мадрид») — в матче с «Кадисом»
5. Яссин Буну («Севилья») — в матче с «Гранадой».