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15:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Забудьте про Месси. В «Барсе» подрастает новая суперзвезда (видео)

Редакция Спорт Mail.ru рассказывает о 17-летнем нападающем Ансу Фати.

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Источник: AFP 2020

Вчера вечером стало известно об отставке президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу. В каталонском клубе переходный период — старые герои отходят в тень, а на авансцену выходят новые таланты.

Главный из них — 17-летний Ансу Фати. Откуда он взялся и чем так хорош — в эксклюзивном видеоматериале нашего проекта:

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня вечером «Барселона» играет в Лиге чемпионов с «Ювентусом». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

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