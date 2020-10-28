Забудьте про Месси. В «Барсе» подрастает новая суперзвезда (видео)
Редакция Спорт Mail.ru рассказывает о 17-летнем нападающем Ансу Фати.
Редакция Спорт Mail.ru рассказывает о 17-летнем нападающем Ансу Фати.
Вчера вечером стало известно об отставке президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу. В каталонском клубе переходный период — старые герои отходят в тень, а на авансцену выходят новые таланты.
Главный из них — 17-летний Ансу Фати. Откуда он взялся и чем так хорош — в эксклюзивном видеоматериале нашего проекта:
Сегодня вечером «Барселона» играет в Лиге чемпионов с «Ювентусом». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.