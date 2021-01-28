Новая дуэль Моуринью и Клоппа: анонс матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
Супербитва в АПЛ.
Супербитва в АПЛ.
Обе команды встречались в декабре и спорили тогда за первое место в АПЛ. С тех пор и «Ливерпуль», и «Тоттенхэм» растеряли форму. Команда Клоппа за месяц трижды проиграл и трижды сыграла вничью. Единственная победа была в матче с молодежью «Астон Виллы», так что ее можно не брать в расчет. До недавнего матча с «Ман Юнайтед» в Кубке у чемпиона Англии были большие проблемы с созиданием в атаке и реализацией моментов. В АПЛ безголевая серия продолжается, мерсисайдцы не могут забить уже 4 игры! С «МЮ» наконец прорвало Салаха, но остаются вопросы по Мане и Фирмино.
Главная проблема «Тоттенхэма» — не может выиграть матчи, в которых ведет в счете. Так «шпоры» уже потеряли много очков в этом сезоне. В недавнем матче с «Шеффилдом» тоже возник нервный момент, когда «Сперс» пропустили при счете 2:0, но всех успокоил
Слабая игра «Ливерпуля» в атаке связана со спадом Трента и Робертсона. Раньше почти все опасные моменты приходили с флангов, но то ли
Матч в первом круге получился зрелищным благодаря противоположным стилям двух команд. «Ливерпуль» забрал мяч, давил, прессинговал, а «Тоттенхэм» ждал удобных моментов для контратак, а еще забрасывал мяч в сторону молодого защитника «Ливерпуля» Уильямса в надежде на его ошибку. Сегодня сценарий матча, скорее всего, будет похожим, и он больше на руку Моуринью, в таком футболе он чувствует себя как рыба в воде. Ничья тут никого не устроит, голевые шансы будут, а значит, скорее всего, будут и голы. БК Winline на тотал больше 2,5 предлагает коэффициент 1,72.
Андрей Санталов