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10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Новая дуэль Моуринью и Клоппа: анонс матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Супербитва в АПЛ.

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Источник: AP 2020
Футбол

Англия 2020/2021
Тур 20, 28.01.2021, 23:00

Тоттенхэм Хотспур-Ливерпуль-

Обе команды встречались в декабре и спорили тогда за первое место в АПЛ. С тех пор и «Ливерпуль», и «Тоттенхэм» растеряли форму. Команда Клоппа за месяц трижды проиграл и трижды сыграла вничью. Единственная победа была в матче с молодежью «Астон Виллы», так что ее можно не брать в расчет. До недавнего матча с «Ман Юнайтед» в Кубке у чемпиона Англии были большие проблемы с созиданием в атаке и реализацией моментов. В АПЛ безголевая серия продолжается, мерсисайдцы не могут забить уже 4 игры! С «МЮ» наконец прорвало Салаха, но остаются вопросы по Мане и Фирмино.

Главная проблема «Тоттенхэма» — не может выиграть матчи, в которых ведет в счете. Так «шпоры» уже потеряли много очков в этом сезоне. В недавнем матче с «Шеффилдом» тоже возник нервный момент, когда «Сперс» пропустили при счете 2:0, но всех успокоил чудо-гол Ндомбеле. В Кубке Англии дела у команды Моуринью идут хорошо, но соперники пока попадались слабые. Еще одной проблемой может стать календарь. «Тоттенхэм» провел на матч меньше многих лидеров АПЛ, ему теперь придется играть каждые 3−4 дня. Скамейка запасных при этом не такая большая, плюс Моуринью не особо доверяет Бэйлу. Гарет выходит в основном только в кубковых матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Слабая игра «Ливерпуля» в атаке связана со спадом Трента и Робертсона. Раньше почти все опасные моменты приходили с флангов, но то ли из-за усталости, то ли из-за психологии в последнее время все навесы летят не туда куда надо. Также в центре поля не хватает Хендерсона и Фабиньо, их приходится ставить в центр защиты, ведь взамен травмированным ван Дейку и Гомесу «Ливерпуль» никого не купил. У «Тоттенхэма» другая зависимость: дуэт форвардов Сон — Кейн наколотил 35 голов на двоих во всех турнирах. Травма или усталость даже одного из них серьезно повредит шансам «шпор» попасть в Лигу чемпионов.

Матч в первом круге получился зрелищным благодаря противоположным стилям двух команд. «Ливерпуль» забрал мяч, давил, прессинговал, а «Тоттенхэм» ждал удобных моментов для контратак, а еще забрасывал мяч в сторону молодого защитника «Ливерпуля» Уильямса в надежде на его ошибку. Сегодня сценарий матча, скорее всего, будет похожим, и он больше на руку Моуринью, в таком футболе он чувствует себя как рыба в воде. Ничья тут никого не устроит, голевые шансы будут, а значит, скорее всего, будут и голы. БК Winline на тотал больше 2,5 предлагает коэффициент 1,72.

Андрей Санталов

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