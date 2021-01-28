Новая дуэль Моуринью и Клоппа: анонс матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Обе команды встречались в декабре и спорили тогда за первое место в АПЛ. С тех пор и «Ливерпуль», и «Тоттенхэм» растеряли форму. Команда Клоппа за месяц трижды проиграл и трижды сыграла вничью. Единственная победа была в матче с молодежью «Астон Виллы», так что ее можно не брать в расчет. До недавнего матча с «Ман Юнайтед» в Кубке у чемпиона Англии были большие проблемы с созиданием в атаке и реализацией моментов. В АПЛ безголевая серия продолжается, мерсисайдцы не могут забить уже 4 игры! С «МЮ» наконец прорвало Салаха, но остаются вопросы по Мане и Фирмино.



Главная проблема «Тоттенхэма» — не может выиграть матчи, в которых ведет в счете. Так «шпоры» уже потеряли много очков в этом сезоне. В недавнем матче с «Шеффилдом» тоже возник нервный момент, когда «Сперс» пропустили при счете 2:0, но всех успокоил чудо-гол Ндомбеле. В Кубке Англии дела у команды Моуринью идут хорошо, но соперники пока попадались слабые. Еще одной проблемой может стать календарь. «Тоттенхэм» провел на матч меньше многих лидеров АПЛ, ему теперь придется играть каждые 3−4 дня. Скамейка запасных при этом не такая большая, плюс Моуринью не особо доверяет Бэйлу. Гарет выходит в основном только в кубковых матчах.