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13:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики немецкого клуба слишком рано отметили выход в Бундеслигу

Неожиданная концовка в параллельном матче отправила «Гамбург» не в первую бундеслигу, а в переходные матчи за право туда попасть.

ГамбургЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: ФК "Хайденхайм"

В матче последнего тура второй бундеслиги «Гамбург» победил «Зандхаузен» с минимальным счетом (1:0).

В это время в другом матче «Хайденхайм», их основной соперник в борьбе за выход в высшую лигу, заканчивал игру с «Регенсбургом» и уступал 1:2, тогда как ему была нужна только победа. Однако соперникам удалось совершить спортивный подвиг. На третьей и девятой добавленных минутах Бесте и Кляйндист забили по голу и обеспечили «Хайденхайму» необходимую победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хайденхайм» вышел в Бундеслигу впервые в истории клуба. Другим клубом, поднявшимся в главную немецкую лигу, стал «Дармштадт».

«Гамбург» 1 и 5 июня сыграет в переходных матчах со «Штуттгартом».

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