Болельщики немецкого клуба слишком рано отметили выход в Бундеслигу

В это время в другом матче «Хайденхайм», их основной соперник в борьбе за выход в высшую лигу, заканчивал игру с «Регенсбургом» и уступал 1:2, тогда как ему была нужна только победа. Однако соперникам удалось совершить спортивный подвиг. На третьей и девятой добавленных минутах Бесте и Кляйндист забили по голу и обеспечили «Хайденхайму» необходимую победу.