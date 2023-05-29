Болельщики немецкого клуба слишком рано отметили выход в Бундеслигу
Неожиданная концовка в параллельном матче отправила «Гамбург» не в первую бундеслигу, а в переходные матчи за право туда попасть.
Неожиданная концовка в параллельном матче отправила «Гамбург» не в первую бундеслигу, а в переходные матчи за право туда попасть.
В матче последнего тура второй бундеслиги «Гамбург» победил «Зандхаузен» с минимальным счетом (1:0).
В это время в другом матче «Хайденхайм», их основной соперник в борьбе за выход в высшую лигу, заканчивал игру с «Регенсбургом» и уступал 1:2, тогда как ему была нужна только победа. Однако соперникам удалось совершить спортивный подвиг. На третьей и девятой добавленных минутах Бесте и Кляйндист забили по голу и обеспечили «Хайденхайму» необходимую победу.
«Хайденхайм» вышел в Бундеслигу впервые в истории клуба. Другим клубом, поднявшимся в главную немецкую лигу, стал «Дармштадт».
«Гамбург» 1 и 5 июня сыграет в переходных матчах со «Штуттгартом».