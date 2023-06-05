Болельщику «Бордо» грозит штраф и тюремный срок за толчок игрока соперников

Во время матча, на 23-й минуте, хулиган выбежал на поле и толкнул Бюаде, из-за чего игру остановили. Дело против болельщика содержит формулировки «проникновение в зону проведения соревнований спортивной арены, повлекшее срыв матча» и «насилие, повлекшее полную нетрудоспособность на сутки, отягчающее преднамеренным умыслом».

Нарушителю грозят лишение свободы в виде заключения под стражу сроком до одного года и штраф в размере 15 тысяч евро. Футболист дал показания и был осмотрен судмедэкспертом, который не обнаружил серьезных травм, хотя изначально сообщали о сотрясении мозга.