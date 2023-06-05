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19:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщику «Бордо» грозит штраф и тюремный срок за толчок игрока соперников

Приговор фанату футбольного клуба «Бордо», который в пятницу, 2 июня, толкнул игрока «Родез» Люка Бюаде, вынесут в ноябре. Ему грозит тюремный срок и крупный денежный штраф, сообщает RMC.

БордоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Во время матча, на 23-й минуте, хулиган выбежал на поле и толкнул Бюаде, из-за чего игру остановили. Дело против болельщика содержит формулировки «проникновение в зону проведения соревнований спортивной арены, повлекшее срыв матча» и «насилие, повлекшее полную нетрудоспособность на сутки, отягчающее преднамеренным умыслом».

Нарушителю грозят лишение свободы в виде заключения под стражу сроком до одного года и штраф в размере 15 тысяч евро. Футболист дал показания и был осмотрен судмедэкспертом, который не обнаружил серьезных травм, хотя изначально сообщали о сотрясении мозга.

Дисциплинарный комитет французской профессиональной лиги примет решение по поводу матча. Выводов комитета ждут не только болельщики «Бордо», который сохраняет шансы на повышение в классе — «Родез» в случае положительного решения (техническая победа) обойдет в таблице Лиги 2 «Анси» и сохранит прописку во втором дивизионе.

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