Болельщики «Малаги» поприветствовали случайно выбранного в аэропорту человека как новичка команды

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239283" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщикам «Малаги» надоело, что руководство клуба подписывает малоизвестных игроков, поэтому они организовали необычную акцию протеста в аэропорту, бурно поприветствов первого попавшегося человека, приехавшего в Малагу в качестве туриста.

Фанаты фотографировались с туристом, который не понимал, что происходит, и подарили ему футболку с номером 69, написанным от руки.

Еще 10 лет назад «Малага» играла в четвертьфинале Лиги чемпионов, в котором уступила будущим финалистам турнира — дортмундской «Боруссии». Сейчас былые успехи кажутся давней историей. В минувшем сезоне клуб вылетел из Сегунды в третий по значимости дивизион в Испании Первый дивизион RFEF.