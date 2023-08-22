Болельщики «Малаги» поприветствовали случайно выбранного в аэропорту человека как новичка команды
Перформанс был проведен в знак протеста против трансферной политики клуба.
МалагаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Перформанс был проведен в знак протеста против трансферной политики клуба.
Болельщикам «Малаги» надоело, что руководство клуба подписывает малоизвестных игроков, поэтому они организовали необычную акцию протеста в аэропорту, бурно поприветствов первого попавшегося человека, приехавшего в Малагу в качестве туриста.
Фанаты фотографировались с туристом, который не понимал, что происходит, и подарили ему футболку с номером 69, написанным от руки.
Еще 10 лет назад «Малага» играла в четвертьфинале Лиги чемпионов, в котором уступила будущим финалистам турнира — дортмундской «Боруссии». Сейчас былые успехи кажутся давней историей. В минувшем сезоне клуб вылетел из Сегунды в третий по значимости дивизион в Испании Первый дивизион RFEF.
Это не первая яркая акции со стороны болельщиков «Малаги» — в 2020 году фанаты, недовольные игрой и результатами команды, устроили похороны клуба, пройдя по улице с гробом.