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09:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Полузащитник из Чемпионшипа забил красивый гол: видео

Игрок клуба «Халл Сити», выступающего в Чемпионшипе, Джейден Филоджин забил гол рабоной в матче с «Ротерхэмом».

Халл Сити
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22-летний полузащитник клуба «Халл Сити» Джейден Филоджин, дважды обыграв защитника забил гол рабоной. Ударом, который наносится по мячу позади опорной ноги.

«Халл Сити» обыграл «Ротерхэм» со счетом 2:1. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 48 очков. Лидирует в высшем дивизионе Английской футбольной лиги клуб «Лестер Сити», в активе команды 78 очков.

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