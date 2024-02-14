Полузащитник из Чемпионшипа забил красивый гол: видео

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22-летний полузащитник клуба «Халл Сити» Джейден Филоджин, дважды обыграв защитника забил гол рабоной. Ударом, который наносится по мячу позади опорной ноги.

«Халл Сити» обыграл «Ротерхэм» со счетом 2:1. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 48 очков. Лидирует в высшем дивизионе Английской футбольной лиги клуб «Лестер Сити», в активе команды 78 очков.