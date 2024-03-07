Джуд Беллингем назвал смешной свою дисквалификацию в Ла Лиге

Матч 27-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Валенсией» завершился со счетом 2:2. Беллингем забил мяч в компенсированное время, однако арбитр Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до этого и не засчитал взятие ворот. Англичанин стал активно выражать несогласие с судейским решением, за что получил прямую красную карточку.

«То, что произошло, случилось из-за решения рефери дать свисток. Я не сказал в его сторону ничего оскорбительного. Думаю, мне захотели преподать урок. Конечно, я несу ответственность за свои действия, но два матча за такое — это смешно», — передает слова Джуда газета Marca.

20-летний Джуд Беллингем перешел в мадридский клуб летом 2023 года из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче в различных турнирах, в которых забил 20 мячей.