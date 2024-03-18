Пирс Морган назвал Юргена Клоппа болваном и неудачником

Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган отчитал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за его комментарии после проигранного «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:4 матча ¼ финала Кубка Англии.

Завершая общение с журналистами, немецкий специалист сказал одному из корреспондентов: «Да ладно, ты явно не в лучшей форме, у меня не хватит нервов на тебя».

«Клопп — ужасно бесчувственный болван и неудачник», — написал Морган в соцсетях.