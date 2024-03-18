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16:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Пирс Морган назвал Юргена Клоппа болваном и неудачником

Британский журналист раскритиковал тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган отчитал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за его комментарии после проигранного «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:4 матча ¼ финала Кубка Англии.

Завершая общение с журналистами, немецкий специалист сказал одному из корреспондентов: «Да ладно, ты явно не в лучшей форме, у меня не хватит нервов на тебя».

«Клопп — ужасно бесчувственный болван и неудачник», — написал Морган в соцсетях.

В полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ковентри». В другом полуфинале встретятся «Челси» и другой клуб из Манчестера — «Манчестер Сити». Матчи ½ финала турнира пройдут 20 и 21 апреля. Финал состоится 25 мая.

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Пирс Морган назвал Юргена Клоппа болваном и неудачником
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