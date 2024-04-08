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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Эвертон» лишат еще 2 очков за нарушение финансового фэйр-плей

В ноябре 2023 года независимая комиссия АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков, четыре из которых после апелляции вернули.

ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Комиссия Английской премьер-лиги лишила «Эвертон» еще двух очков за нарушение правил финансового фэйр-плей, сообщается на сайте футбольного клуба.

В ноябре 2023 года независимая комиссия АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков в текущем сезоне чемпионата Англии в связи с нарушением финансового фэйр-плей в период до сезона-2021/22 из-за убытков в размере 124,5 млн фунтов, что больше допустимой границы в 105 млн. Клуб подал апелляцию на это решение и добился возвращения четырех очков.

«Клуб и его законные представители начали подготовку к обжалованию решения комиссии. На данный момент никаких дальнейших комментариев не будет», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В истории Английской премьер-лиги только два клуба ранее лишались очков в турнирной таблице. В 2010 году с «Портсмута» сняли 9 очков за объявление о банкротстве и введение в клубе внешнего управления, после чего команда вылетела в низшую лигу. В сезоне-1996/97 «Мидлсбро» лишили трех очков за неявку на матч с «Блэкберн Роверс».

На данный момент «Эвертон» занимает 15-е место в таблице АПЛ. В следующем матче внутреннего первенства клуб из Ливерпуля сыграет с «Челси» на выезде. Отметим, что в 2024 году «Эвертон» добился только одной победы в чемпионате Англии — над «Бернли» 6 апреля.

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