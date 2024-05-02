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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» представил домашнюю форму на следующий сезон

«Ливерпуль» представил комплект домашней формы на сезон-2024/25 посвященный победе в Кубке европейский чемпионов.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь

В 1984 году «Ливерпуль» обыграл «Рому» в финале Кубка европейских чемпионов в серии послематчевых пенальти. Игра прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

Ретро-дизайн комплекта, переосмыслен для современной игры. Футболка имеет уникальный воротник с традиционными желто-красными деталями, это напоминает о воротнике, который был на форме у команды в 1984 году.

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о новом комплекте.

«Я большой поклонник нашей новой формы на следующий сезон, и мне нравится, что мы возвращаем ретро-стиль. Мы — клуб, построенный на истории, и команда 1984 года была одной из самых успешных в нашей истории. Я уверен, что наши болельщики оценят это обращение к легендам клуба», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

В текущем сезоне «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии с 75 очками. На первой строчке расположился «Арсенал», набрав 80 очков. Второе место занимает «Манчестер Сити», в активе команды Хосепа Гвардиолы 79 очков и одна игра в запасе.

В матче 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» на домашнем стадионе примет «Тоттенхэм», игра пройдет 5 мая.

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