Игрок в Football Manager помог клубу выйти в четвертый дивизион Англии

Игрок в футбольный симулятор Football Manager Нэйтан Оволаби по ходу сезона присоединился к тренерскому штабу «Бромли». Должность Оволаби называется «Support Performance Tactician» — помощник по тактике и оценке качества выступлений. Это не совсем полноценная работа — скорее, стажировка. На официальном сайте команды как раз указано, что Нэйтан учится у тренеров и берет на себя мелкие задачи.

Именно благодаря симулятору Football Manager Оволаби и попал в тренрский штаб клуба. В феврале «Бромли» провел акцию «The Everyday Tactician» в партнерстве с Xbox и Football Manager с целью выбрать одного победителя, который получит работу. Победителем стал 23-летний Оволаби, который до этого работал гидом на стадионе «Уэмбли».

По итогам сезона «Бромли» впервые в своей истории вышел в Лигу 2 — четвертый по силе футбольный дивизион Англии.