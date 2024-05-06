Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Салернитана
Аталанта
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Факел
Зенит
Футбол. Премьер-лига
20:30
ЦСКА
Рубин
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Лион
Футбол. Премьер-лига
15:45
Урал
Балтика
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
5.05
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
5.05
Брайтон
Астон Вилла
5.05
Челси
Вест Хэм
4.05
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
4.05
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
4.05
Брентфорд
Фулхэм
4.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
4.05
Арсенал
Борнмут
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок в Football Manager помог клубу выйти в четвертый дивизион Англии

«Бромли» впервые за 132 года вышел в профессиональную лигу Англии.

Источник: БЕЛТА

Игрок в футбольный симулятор Football Manager Нэйтан Оволаби по ходу сезона присоединился к тренерскому штабу «Бромли». Должность Оволаби называется «Support Performance Tactician» — помощник по тактике и оценке качества выступлений. Это не совсем полноценная работа — скорее, стажировка. На официальном сайте команды как раз указано, что Нэйтан учится у тренеров и берет на себя мелкие задачи.

Именно благодаря симулятору Football Manager Оволаби и попал в тренрский штаб клуба. В феврале «Бромли» провел акцию «The Everyday Tactician» в партнерстве с Xbox и Football Manager с целью выбрать одного победителя, который получит работу. Победителем стал 23-летний Оволаби, который до этого работал гидом на стадионе «Уэмбли».

По итогам сезона «Бромли» впервые в своей истории вышел в Лигу 2 — четвертый по силе футбольный дивизион Англии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь