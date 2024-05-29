Спортсмен мая: Алексей Миранчук

В составе «Аталанты» титул завоевал россиянин Алексей Миранчук. Полузащитник был в заявке на финал, но на поле не вышел. Несмотря на это, он внес заметный вклад в победу своей команды в турнире. Россиянин провел в Лиге Европы 10 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи. Миранчук отметился результативными действиями в матче группового этапа против «Ракува» (4:0) и в обеих встречах ⅛ финала против «Спортинга» (1:1, 2:1).