Текущие события
Футбол. Еврокубки
доп. время
Олимпиакос П
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
26.05
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
1.06
Боруссия Д
Реал
Все события
Футбол. Лига Европы. Последние результаты
22.05
Аталанта
Байер
9.05
Байер
Рома
9.05
Аталанта
Марсель
2.05
Марсель
Аталанта
2.05
Рома
Байер
18.04
Вест Хэм
Байер
18.04
Марсель
Бенфика
П 3:2
18.04
Рома
Милан
Футбол. Лига Европы. Все результаты
29 мая, источник: Sportmail.ru

Спортсмен мая: Алексей Миранчук

22 мая прошел финал Лиги Европы, в котором итальянская «Аталанта» со счетом 3:0 обыграла немецкий «Байер».

АталантаЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Соцсети

В составе «Аталанты» титул завоевал россиянин Алексей Миранчук. Полузащитник был в заявке на финал, но на поле не вышел. Несмотря на это, он внес заметный вклад в победу своей команды в турнире. Россиянин провел в Лиге Европы 10 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи. Миранчук отметился результативными действиями в матче группового этапа против «Ракува» (4:0) и в обеих встречах ⅛ финала против «Спортинга» (1:1, 2:1).

Алексей Миранчук стал десятым российским футболистом, выигравшим Еврокубок в составе зарубежного клуба. Последний раз это достижение покорялось Денису Черышеву в 2016 году.

Напомним, что Миранчук перешел в «Аталанту» осенью 2020 года.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь