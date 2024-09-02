Смородская назвала экс-тренера «Спартака» жуликом от футбола

В трех матчах нового сезона «Гранада», выступающая во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, одержала одну победу и потерпела два поражения. Команда Гильермо Абаскаля занимает в турнирной таблице 16-е место из 22 команд.
«Никого времени “Гранаде” не надо давать Абаскалю. Он жулик от футбола. Жулик, а не тренер. Уверена, что в “Гранаде” у него ничего не получится», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.
35-летний специалист с июня занимает пост главного тренера клуба из Андалусии. В минувшем сезоне «Гранада» заняла последнее место в турнирной таблице Ла Лиги и вылетела из высшего испанского дивизиона.
«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством завоевала бронзовые медали Российской Премьер-лиги.