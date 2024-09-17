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Деклан Райс поучаствовал в показе на Лондонской неделе моды

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс предстал перед публикой в качестве модели на Лондонской неделе моды, сообщает Daily Mail.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

25-летний Райс представлял коллекцию бренда Labrum сезона весна-лето-2025. Показ прошел на стадионе «Эмирейтс».

В первом ряду на показе сидела бывшая футболистка «Арсенала» и телеведущая Алекс Скотт. Также позднее Райс был замечен в компании бывшего игрока сборной Англии Рио Фердинанда на показе другого бренда.

Летом 2023 года Деклан Райс перешел из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 116,6 млн евро, став самым дорогим приобретением в истории лондонского клуба. В дебютном сезоне за «канониров» 25-летний полузащитник провел 51 матч, в которых забил семь мячей и сделал 10 результативных передач.

В текущем сезоне «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками.

Ранее стало известно, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета продлил контракт с клубом до 2027 года. Под руководством 42-летнего Артеты «Арсенал» завоевал Кубок Англии в 2020 году и дважды выиграл Суперкубок страны.