Деклан Райс поучаствовал в показе на Лондонской неделе моды

Летом 2023 года Деклан Райс перешел из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 116,6 млн евро, став самым дорогим приобретением в истории лондонского клуба. В дебютном сезоне за «канониров» 25-летний полузащитник провел 51 матч, в которых забил семь мячей и сделал 10 результативных передач.