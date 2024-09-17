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Стала известна зарплата Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов зарабатывает около 400 тыс. евро в месяц. Об этом сообщает L'Equipe.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 25-летний россиянин зарабатывает почти в два раза меньше основного вратаря клуба Джанлуиджи Доннаруммы, чей месячный оклад составляет около 850 тыс. евро.

Стоит отметить, что сумма указана до вычета налогов, которые составляют 35 процентов. Таким образом, чистыми Сафонов получает 260 тыс. евро в месяц (26,5 млн рублей) или 3,12 млн евро в год (317,6 млн рублей).

Ранее Мосгорсуд обязал Сафонова платить 25% от его зарплаты в качестве алиментов. Его бывшая жена Анастасия Казачек может претендовать на выплату в размере 6,6 млн рублей ежемесячно.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. Россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба.

Ожидается, что Сафонов дебютирует за парижский клуб в домашнем матче Лиги чемпионов против «Жироны», который пройдет в среду, 18 сентября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

ПСЖ
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