Юрген Клопп нашел новую работу после ухода из «Ливерпуля»

57-летний немецкий специалист займет новую должность 1 января 2025 года. Он будет отвечать за стратегию развития клубов системы «Ред Булл»: «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Ред Булл Брагантино». Также он будет заниматься интеграцией в эту систему японского клуба «Омия Ардия», который перешел в собственность «Ред Булл» в августе этого года.
Контракт будет носить долгосрочный характер, однако в нем будет предусмотрена опция досрочного расторжения, если Клоппу поступит предложение стать главным тренером сборной Германии.
«Я хочу развивать, совершенствовать и поддерживать невероятные футбольные таланты, которые есть в нашем распоряжении», — приводит слова Клоппа пресс-служба компании «Ред Булл» в социальной сети X (ранее Twitter).
Клопп покинул «Ливерпуль» по окончании прошлого сезона. Под его руководством мерсисайдцы выиграли все значимые турниры, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.
В общей сложности «Ливерпуль» провел под руководством Клоппа 489 матчей, в которых одержал 304 победы при 100 ничьих и 85 поражениях. Место Клоппа в клубе занял бывший тренер «Фейеноорда» Арне Слот.