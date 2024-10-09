Юрген Клопп нашел новую работу после ухода из «Ливерпуля»

57-летний немецкий специалист займет новую должность 1 января 2025 года. Он будет отвечать за стратегию развития клубов системы «Ред Булл»: «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Ред Булл Брагантино». Также он будет заниматься интеграцией в эту систему японского клуба «Омия Ардия», который перешел в собственность «Ред Булл» в августе этого года.