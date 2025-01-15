Матч «Бавария» — «Хоффенхайм» 15 января 2025 года: когда начало и где смотреть

В семи домашних матчах Бундеслиги «Бавария» лишь раз потеряла очки, расписав в сентябре ничью с «Байером» (1:1). Не очень хорошая новость для «Хоффенхайма», который испытывает серьезные проблемы в этом сезоне, не сумев победить ни в одной из 11 гостевых встреч во всех турнирах. В середине ноября команду возглавил Кристиан Ильцер, который начал с домашней победы над «Лейпцигом» (4:3), но импульс от смены главного тренера очень быстро иссяк — из восьми следующих матчей «Хоффенхайм» проиграл пять и не выиграл ни одного.