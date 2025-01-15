Матч «Бавария» — «Хоффенхайм» 15 января 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 22:30 мск и пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 3».
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
17-й тур Бундеслиги ознаменует собой окончание первой половины чемпионата Германии, в которой «Бавария» вернула себе привычную позицию — лидера турнирной таблицы. Команда Венсана Компани забила больше всего голов в лиге (48), пропустив при этом меньше всех (13). Пока мюнхенцы выдерживают голевой темп на уровне трех мячей в среднем за игру. Во многом это происходит за счет результативной игры Харри Кейна, который в этом чемпионате забил уже 15 мячей.
В семи домашних матчах Бундеслиги «Бавария» лишь раз потеряла очки, расписав в сентябре ничью с «Байером» (1:1). Не очень хорошая новость для «Хоффенхайма», который испытывает серьезные проблемы в этом сезоне, не сумев победить ни в одной из 11 гостевых встреч во всех турнирах. В середине ноября команду возглавил Кристиан Ильцер, который начал с домашней победы над «Лейпцигом» (4:3), но импульс от смены главного тренера очень быстро иссяк — из восьми следующих матчей «Хоффенхайм» проиграл пять и не выиграл ни одного.
Кроме того, «Хоффенхайм» испытывает серьезные проблемы в атаке. Лучший бомбардир команды Андрей Крамарич, который за свою карьеру наколотил более 120 мячей в Бундеслиге, с конца октября сумел отличиться лишь однажды. С такими вводными «Хоффенхайму» будет крайне тяжело вскрыть крепкую и стабильную оборону предстоящего соперника.
Последний матч команд датирован 18 мая 2024 года — тогда «Хоффенхайм» в заключительном туре Бундеслиги дома обыграл «Баварию» (4:2), лишив мюнхенцев серебряных медалей чемпионата. Примечательно, что к шестой минуте «Бавария» вела со счетом 2:0, но не сумела удержать преимущество. Очевидно, что этот матч отпечатался в памяти мюнхенцев и они выйдут на поле с желанием взять реванш и тем самым усложнить «Хоффенхайму» борьбу за выживание.
История личных встреч в Мюнхене полностью благоволит «Баварии» — они выиграли 12 из 16 домашних матчей против «Хоффенхайма», трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. По версии букмекеров «Бавария» является большим фаворитом предстоящей встречи. Аналитики ожидают большого количества голов и уверенной победы мюнхенцев с разницей не менее чем в два мяча.