Паулу Фонсека стал новым главным тренером «Лиона»

Пресс-служба «Лиона» официально объявила имя нового главного тренера основной команды. Клуб возглавил 51-летний португальский специалист Паулу Фонсека. Стороны заключили соглашение до июня 2027 года.
Фонсека сменил Пьера Сажа, который был уволен три дня назад. «Лион» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 30 очков в 19 матчах. В рамках 20-го тура Лиги 1 «Лион» на выезде сыграет с «Марселем». В общем этапе Лиги Европы французский клуб занял 6-е место и напрямую вышел в ⅛ финала турнира.
Ранее сообщалось, что «Лион» имеет долги на общую сумму более 500 млн евро. Семикратный чемпион Франции рискует вылететь из Лиги 1 по окончании сезона вне зависимости от итогового положения в турнирной таблице.
Последним местом работы Фонсеки был «Милан», из которого его уволили в конце декабря 2024 года. Тренер ранее работал во французском «Лилле», итальянской «Роме», украинском «Шахтере», португальских «Порту», «Браге» и «Пасуш де Феррейра». С «Брагой» он выиграл Кубок Португалии, с «Порту» — Суперкубок страны, с «Шахтером» — три чемпионата, три Кубка и Супербок Украины.