Паулу Фонсека стал новым главным тренером «Лиона»

Последним местом работы Фонсеки был «Милан», из которого его уволили в конце декабря 2024 года. Тренер ранее работал во французском «Лилле», итальянской «Роме», украинском «Шахтере», португальских «Порту», «Браге» и «Пасуш де Феррейра». С «Брагой» он выиграл Кубок Португалии, с «Порту» — Суперкубок страны, с «Шахтером» — три чемпионата, три Кубка и Супербок Украины.