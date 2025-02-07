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Определился соперник «ПСЖ» по ¼ финала Кубка Франции

В четверг, 6 февраля, состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Франции.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Xavier Laine/Getty Images

По результатам жеребьевки соперником «ПСЖ» стал клуб «Стад Бриошен», выступающий в четвертом дивизионе, «Брест» сыграет против «Дюнкерка» из Лиги 2, «Канн» из четвертого дивизиона встретится с «Генгамом» (Лига 2), а «Реймс» поборется за выход в полуфинал с «Анже».

Четвертьфинальные игры Кубка Франции пройдут 25-го и 26-го февраля.

Напомним, в матче ⅛ финала «ПСЖ» обыграл «Ле-Ман» со счетом 2:0. Забитыми мячами в ворота клуба третьего дивизиона отметились Дезире Дуэ (25-я минута) и Брэдли Барколя (71). В концовке российский голкипер парижан Матвей Сафонов не дал сопернику забить гол престижа, отразив удар в упор.



25-летний Сафонов провел девятый матч за «ПСЖ» во всех турнирах и в четвертый раз не позволил сопернику поразить свои ворота.

«ПСЖ» 15 раз становился обладателем Кубка Франции и является рекордсменом по количеству побед на турнире. В финале предыдущего розыгрыша парижане со счетом 2:1 обыграли «Лион».

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