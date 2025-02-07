Определился соперник «ПСЖ» по ¼ финала Кубка Франции





25-летний Сафонов провел девятый матч за «ПСЖ» во всех турнирах и в четвертый раз не позволил сопернику поразить свои ворота.



«ПСЖ» 15 раз становился обладателем Кубка Франции и является рекордсменом по количеству побед на турнире. В финале предыдущего розыгрыша парижане со счетом 2:1 обыграли «Лион».